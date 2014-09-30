Під час обстрілу бойовиками Попасної загинув чоловік, двоє поранені

Про це повідомляється на сайті Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України.

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«Сьогодні з 09:35 з території м. Ірміно Луганської області, яке тимчасово підконтрольне бойовикам, з реактивної системи залпового вогню «Град» був проведений масований обстріл міста Попасна», - йдеться в повідомленні.

РНБО зазначає, що «здійснено близько 15 пострілів. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу від множинних осколкових поранень загинув місцевий мешканець, 1957 р.н., дві людини з осколковими пораненнями госпіталізовані до лікарні».

Згідно з повідомленням, наразі у місті горить станція швидкої медичної допомоги. На околиці міста повністю зруйновано міст та друкарню. Також пошкоджені кілька гаражів, два службових автомобілі УАЗ і будівля магазину «Колос». Згоріли три автомобілі швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що два дні тому у м.Щастя під час мінометних обстрілів терористів загинула жінка та поранено 16 місцевих жителів, троє з них – перебувають у тяжкому стані. Внаслідок цих обстрілів були пошкоджені будівлі міської лікарні, військової комендатури, житлово-комунальної контори, ПТУ № 50.