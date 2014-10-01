РНБО: Четвертої хвилі мобілізації не буде

00:41, 01 жовтня 2014
Політика
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Ситуація на сході України не дійде до четвертої хвилі мобілізації.

мобилизация

Про це сьогодні в ефірі телеканалу Україна заявив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, передає ZN.UA.

"Я думаю, що до цього (четвертої хвилі мобілізації) не дійде", - заявив він, коментуючи чутки про наміри влади оголосити новий етап призову до ЗСУ через ситуацію в зоні АТО.

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Нагадаємо, 9 вересня закінчилася третя хвиля мобілізації, закон про яку набув чинності 24 липня. Метою цієї мобілізації було збільшення чисельності бойових частин, посилення захисту державного кордону, а також створення умов для ротації.

Під час перших двох мобілізацій були приведені в бойовий стан 53 військові частини української армії і 18 частин інших силових підрозділів.

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