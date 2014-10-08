Створюються координаційні обласні центри надання допомоги бійцям АТО та членам їх сімей
При Кіровоградській обласній державній адміністрації створено координаційний центр надання допомоги військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в зоні АТО та членам їхніх сімей.
Основне завдання центру - забезпечити підтримку і допомогу учасникам АТО і членам сімей, які звертаються за допомогою до органів влади, а також координування діяльності волонтерів і громадських організацій, які допомагають військовослужбовцям і їхнім родинам, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
Координаційний центр займатиметься прийомом та обробкою відповідних звернень, що надходять до Кіровоградського обласного контактного центру, стежитиме за веденням баз даних необхідної та наданої допомоги і координуватиме дії місцевих органів виконавчої влади, представників бізнесу, волонтерів та громадських організацій, які надають допомогу учасникам АТО та членам їхніх сімей. Члени координаційного центру збиратимуться щотижня для аналізу зібраної інформації і перерозподілу завдань.
А в Ужгороді, на базі Закарпатського обласного військового комісаріату створено робочу групу з вирішення питань соціального захисту військовослужбовців-учасників антитерористичної операції.
Як розповів обласний військовий комісар полковник Іван Васильцюн, до складу групи увійшли всі його заступники, а також військові комісари районів.
Головним завданням визначено надання соціально-правових консультацій, сприяння у вирішенні актуальних соціально-побутових проблем військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих та поранених військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на сході країни.
Варто зазначити, що особовий склад обласного військового комісаріату постійно працює над тим аби надати всебічну допомогу зазначеній категорії громадян з питань житлового забезпечення, надання земельних ділянок, вирішення нагальних соціально-побутових проблем, надання грошової та іншої допомоги. У своїй роботі представники військкоматів тісно співпрацюють з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
За довідковою інформацією та консультаціями слід звертатися до військових комісаріатів області та районів.