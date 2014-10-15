Порошенко представив нового очільника Міноборони особовому складу відомства

Представляючи Полторака, Глава держави зазначив, що новий Міністр є досвідченим військовим, який має заслужений авторитет серед військовослужбовців: від солдата до генерала.

"Під час своїх візитів у зону АТО я мав можливість поспілкуватися з військовими і обговорити кандидатуру Степана Полторака. Можу засвідчити - він має великий авторитет у війську", - сказав Порошенко.

Звертаючись до новопризначеного керівника оборонного відомства, Президент зазначив, що перед ним стоїть низка важливих завдань. Зокрема, щодо розробки нової оборонної стратегії, внесення змін до воєнної доктрини і підготовки нової державної програми розвитку ЗСУ.

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"Це великий аванс і великий виклик, але я переконаний, що він витримає. Покладаюсь на організаційний досвід генерала Полторака, його вміння розвивати логістику, організувати постачання і забезпечення бойових частин, - сказав він і додав, - війська мають бути забезпечені сучасними зразками високоточної зброї".

Говорячи про переоснащення та посилення ЗСУ, Петро Порошенко наголосив на необхідності якомога швидшої розробки і уточнення державного оборонного замовлення з відповідними змінами у бюджеті на 2015 рік. "Кожен військовослужбовець, має бути оснащений засобами індивідуального захисту, які надійно захистять його життя", - сказав він.

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Новопризначений міністр має ліквідувати усі бюрократичні перепони, які заважають ЗСУ своєчасно отримувати необхідне забезпечення, і активізувати співпрацю з волонтерами та налагодити роботу з воєнкомами, наголосив Президент. «Військові комісари мають перестати бути символом корупції і стати символом героїзму. Тому воєнкомами мають бути авторитетні військові, які мають досвід АТО», - зазначив Порошенко.

Наприкінці свого виступу він звернувся до присутніх зі словами: «Кожен чесний і порядний офіцер знайде захист і підтримку у мене. Я не дозволю скривдити армію, але ми маємо будувати довіру народу до своєї армії».

Глава держави також подякував Валерію Гелетею за службу на посаді Міністра оборони, а новопризначеному очільнику МО побажав успішної і плідної роботи.

Степан Полторак, у свою чергу, подякував Президенту і народу України за довіру і зазначив, що чітко розуміє завдання, які поставив Глава держави перед ним та перед оборонним відомством.

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Міністр оборони звернувся до присутніх офіцерів і генералів із закликом говорити правду, для того, щоб приймати правильні і швидкі рішення, бо від них залежить життя наших солдатів і офіцерів, наголосив він.