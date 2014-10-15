Порошенко представив нового очільника Міноборони особовому складу відомства
Президент України Петро Порошенко представив особовому складу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України новопризначеного Міністра оборони України Степана Полторака.
Представляючи Полторака, Глава держави зазначив, що новий Міністр є досвідченим військовим, який має заслужений авторитет серед військовослужбовців: від солдата до генерала.
"Під час своїх візитів у зону АТО я мав можливість поспілкуватися з військовими і обговорити кандидатуру Степана Полторака. Можу засвідчити - він має великий авторитет у війську", - сказав Порошенко.
Звертаючись до новопризначеного керівника оборонного відомства, Президент зазначив, що перед ним стоїть низка важливих завдань. Зокрема, щодо розробки нової оборонної стратегії, внесення змін до воєнної доктрини і підготовки нової державної програми розвитку ЗСУ.
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"Це великий аванс і великий виклик, але я переконаний, що він витримає. Покладаюсь на організаційний досвід генерала Полторака, його вміння розвивати логістику, організувати постачання і забезпечення бойових частин, - сказав він і додав, - війська мають бути забезпечені сучасними зразками високоточної зброї".
Говорячи про переоснащення та посилення ЗСУ, Петро Порошенко наголосив на необхідності якомога швидшої розробки і уточнення державного оборонного замовлення з відповідними змінами у бюджеті на 2015 рік. "Кожен військовослужбовець, має бути оснащений засобами індивідуального захисту, які надійно захистять його життя", - сказав він.
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Новопризначений міністр має ліквідувати усі бюрократичні перепони, які заважають ЗСУ своєчасно отримувати необхідне забезпечення, і активізувати співпрацю з волонтерами та налагодити роботу з воєнкомами, наголосив Президент. «Військові комісари мають перестати бути символом корупції і стати символом героїзму. Тому воєнкомами мають бути авторитетні військові, які мають досвід АТО», - зазначив Порошенко.
Наприкінці свого виступу він звернувся до присутніх зі словами: «Кожен чесний і порядний офіцер знайде захист і підтримку у мене. Я не дозволю скривдити армію, але ми маємо будувати довіру народу до своєї армії».
Глава держави також подякував Валерію Гелетею за службу на посаді Міністра оборони, а новопризначеному очільнику МО побажав успішної і плідної роботи.
Степан Полторак, у свою чергу, подякував Президенту і народу України за довіру і зазначив, що чітко розуміє завдання, які поставив Глава держави перед ним та перед оборонним відомством.
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Міністр оборони звернувся до присутніх офіцерів і генералів із закликом говорити правду, для того, щоб приймати правильні і швидкі рішення, бо від них залежить життя наших солдатів і офіцерів, наголосив він.