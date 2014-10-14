Порошенко проти надання будь-якого державного статусу козакам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції на острові Хортиця.

«Я не думаю, що козацтву потрібно давати будь-який державний статус особливий. Козаки — це захисники Вітчизни. А що наші воїни, які воюють в АТО, не захисники?», - зазначив Порошенко.

При цьому президент підкреслив, що козацтво не потребує особливого статусу і за своєю природою.

Читайте такожПорошенко хоче зробити День захисника України 14 жовтня вихідним«Козацтво, можливо, є першим проявом демократії на нашій землі. Вони обирали кошового, наступного року вони ж своїм голосуванням його знімали. І статусу ніякого це не вимагало», - сказав Порошенко.

При цьому глава держави зазначив, що вибір 14 жовтня Днем захисника України - данина поваги до козацтва, оскільки свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня почали відзначати саме козаки.

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко сьогодні підписав указ про щорічне святкування 14 жовтня Дня захисника України.