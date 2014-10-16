Дружина Порошенка привезла гуманітарну допомогу в зону АТО
15 жовтня Марина Порошенко у супроводі бійців міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору «Альфа», в рамках благодійної акції «З теплом у серці» доставила гуманітарну допомогу до зони проведення антитерористичної операції.
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Також, військовим були передані каремати, спальні мішки, плащ-палатки, термоси. А «найтепліший» багаж — дитячі листи і малюнки з подякою і словами підтримки військовим за їх роботу. Під час візиту перша леді відвідала штаб АТО та базу розташування 95 окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантник військ Збройних Сил України, де оглянула намети в яких живуть військові, медичну роту аеромобільної бригади, окремо поспілкувалася з жінками-військовослужбовцями.
Зі штабу АТО більша частина вантажу у супроводі бійців міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору «Альфа» одразу ж була відправлена до блокпостів на передову. — Це наш перший караван, і ми прагнемо, щоб скоріше на нашій землі запанував мир. Але поки вам потрібна буде наша допомога — можете бути впевнені, що ви її отримаєте, — наголосила перша леді. Дружина Президента висловила вдячність військовим від імені усіх українців та українських жінок.
Також Марина Порошенко доправила теплий одяг, взуття та іграшки дітям переселенців з постраждалих внаслідок обстрілів районів.