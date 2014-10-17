Кременчуцькі майстри відремонтували та передали для бійців АТО три БТР

Робітники Кременчуцького заводу дорожніх машин «Кредмаш» передали бійцям з 92 окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України три відремонтовані БТР-70.

Підприємство взялося безкоштовно полагодити бойові машини, які тривалий час знаходилися на зберіганні і опинилися в неробочому стані. Лише ремонт двох двигунів для одного БТР обійшовся в понад тридцять тисяч гривень. Також бронетехніку пофарбували та встановили на неї антикумулятивні захисні решітки. Роботи виконувалися бригадою слюсарів транспортного цеху підприємства. Вони працювали без вихідних, щоб швидше виконати завдання. За словами ремонтників, їм також допомагали інші організації та підприємства. Зокрема, власники кременчуцьких магазинів автозапчастин надали знижки на закупівлю деталей та вузлів для двигунів бойових машин.

Читайте такожНа Рівненщині майстри відновили вже понад 120 одиниць військової техніки для бійців АТО

Після ремонтних робіт всі три БТР-70 пройшли випробовування на заводі, після чого їх передали бойовим екіпажам до механізованої бригади. Заводчани також укомплектували відремонтовану техніку інструментами, запчастинами та паливом.