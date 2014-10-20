Снайпери АТО будуть стріляти з гвинтівок українського виробництва

У зону проведення АТО була доставлена перша партія снайперських гвинтівок "Форт-301" українського виробництва, повідомляє ZN.UA з посиланням на Міністерство оборони.

Відзначається, що зброю отримав батальйон територіальної оборони "Полтавщина".

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"Снайперська гвинтівка калібру 7,62х51мм є напівавтоматичною зброєю, яка призначена для ведення прицільного вогню. Напередодні вона була випробувана в Міноборони. А буквально кілька днів тому гвинтівка надійшла на озброєння військових частин", - наголошується в повідомленні прес-служби відомства.

Раніше працівники Кременчуцького заводу дорожніх машин «Кредмаш» передали бійцям з 92 окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України три відремонтованих БТР-70.