Воїни-артилеристи надійно захищають Маріуполь з моря

Так, завдання одного з військових підрозділів полягає у захисті прибережних районів Маріуполя, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

За словами офіцерів, виконання бойових завдань відбувається у взаємодії з прикордонниками і правоохоронними органами, а з ремонтом та обслуговуванням автомобілів допомагають працівники Маріупольського морського порту.

Воїни-артилеристи відзначають велику моральну підтримку з боку місцевого населення.