Воїни-артилеристи надійно захищають Маріуполь з моря

15:08, 21 жовтня 2014
Військо
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На Донеччині воїни-артилеристи, які залучені до захисту Маріуполя з моря, щодня вдосконалюють свою професійну майстерність і повністю готові дати належну відсіч ворожим кораблям та плавзасобам.

фото mil.gov.ua

Так, завдання одного з військових підрозділів полягає у захисті прибережних районів Маріуполя, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

фото mil.gov.ua

За словами офіцерів, виконання бойових завдань відбувається у взаємодії з прикордонниками і правоохоронними органами, а з ремонтом та обслуговуванням автомобілів допомагають працівники Маріупольського морського порту.

Воїни-артилеристи відзначають велику моральну підтримку з боку місцевого населення.

фото mil.gov.ua

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