Воїни-артилеристи надійно захищають Маріуполь з моря
15:08, 21 жовтня 2014Військо
2 0
На Донеччині воїни-артилеристи, які залучені до захисту Маріуполя з моря, щодня вдосконалюють свою професійну майстерність і повністю готові дати належну відсіч ворожим кораблям та плавзасобам.
фото mil.gov.ua
Так, завдання одного з військових підрозділів полягає у захисті прибережних районів Маріуполя, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
фото mil.gov.ua
За словами офіцерів, виконання бойових завдань відбувається у взаємодії з прикордонниками і правоохоронними органами, а з ремонтом та обслуговуванням автомобілів допомагають працівники Маріупольського морського порту.
Воїни-артилеристи відзначають велику моральну підтримку з боку місцевого населення.
фото mil.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter