У Чернігові обговорили соціальний захист воїнів АТО
18:31, 22 жовтня 2014Військо
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У чернігівському Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади відбувся круглий стіл з питань соціального захисту воїнів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції.
mil.gov.ua
У заході взяли участь представники органів державної та виконавчої влади, самоврядування, волонтерських та громадських організацій, військовослужбовці гарнізону та підрозділів, які задіяні в зоні проведення АТО.
Учасники обговорили питання забезпечення чернігівських військовослужбовців, які виконують завдання в зоні АТО, необхідним речовим майном та спеціальним спорядженням, лікування та реабілітацію бійців, а також стан соціальної підтримки Міністерством оборони України та органами місцевого самоврядування.
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