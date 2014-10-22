У Чернігові обговорили соціальний захист воїнів АТО

У заході взяли участь представники органів державної та виконавчої влади, самоврядування, волонтерських та громадських організацій, військовослужбовці гарнізону та підрозділів, які задіяні в зоні проведення АТО.

Учасники обговорили питання забезпечення чернігівських військовослужбовців, які виконують завдання в зоні АТО, необхідним речовим майном та спеціальним спорядженням, лікування та реабілітацію бійців, а також стан соціальної підтримки Міністерством оборони України та органами місцевого самоврядування.