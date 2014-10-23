Кіровоградські підприємства самотужки ремонтують військову техніку для АТО

Так, сім підприємств обласного центру взяли на технічне обслуговування 8 одиниць бронетранспортерів БТР-70, транспортованих до Кіровоградщини з Окремого центру забезпечення бронетанковим озброєнням та технікою, що у місті Артемівськ Донецької області, повідомляє прес-служба Міноборони.

Технічні працівники повністю замінили ремені, шланги, вузли та агрегати, гумотехнічні вироби, а також пофарбували та встановили протикумулятивні захисні екрани.

Перші дві бойові машини, відремонтовані підприємствами, були урочисто передані воїнам 80 окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Вже найближчими днями відремонтована військова техніка буде виконувати бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції.