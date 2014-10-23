Збройні сили в зоні АТО готові до зими на 80%
15:10, 23 жовтня 2014Військо
0 0
Збройні сили України в зоні АТО готові до зими на 80%.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Степан Полторак заявив журналістам.
“Підготовка до зими включає в себе як забезпечення зимовою формою одягу, так і підготовку техніки. Відсоток готовності становить 80. Саме стільки особового складу готові до виконання бойових завдань у зимовий період в умовах бойових дій”, - сказав міністр.
Читайте такожПрезидент: Слід терміново підготувати армію до зими
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter