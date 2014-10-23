Збройні сили в зоні АТО готові до зими на 80%

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Степан Полторак заявив журналістам.

“Підготовка до зими включає в себе як забезпечення зимовою формою одягу, так і підготовку техніки. Відсоток готовності становить 80. Саме стільки особового складу готові до виконання бойових завдань у зимовий період в умовах бойових дій”, - сказав міністр.

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