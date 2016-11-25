У Рівному проходить регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

У Рівному сьогодні, 25 листопада, у приміщенні міського будинку культури проходить регіональний бізнес-форум «Україна – країна підприємців».

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Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 500 представників малого і середнього бізнесу, а також тих, хто хоче стати підприємцями.

Форум проходить в рамках міжнародного бізнес-форуму “Велике Рівне. Інвест потенціал”, який проводиться за підтримки "ПриватБанку", Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської міської ради.

У форумі беруть участь представники місцевої влади, промисловці, підприємці, на представники "ПриватБанку".

Під час форуму буде презентовано програму підтримки підприємництва «Україна — країна підприємців».

Як повідомляв УНІАН, регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» вже пройшли в Полтаві, Києві та Дніпрі.

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та "ПриватБанку" - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Форум об'єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних і приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців.

Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.