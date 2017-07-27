ГФС розповіла, скільки підозрілих накладних заблокувала нова автоматична система

Кількість зупинених системою автоматичного блокування податкових накладних з ознаками фіктивності з початку запуску 1 липня станом на 26 липня знизилася до 0,97% з 1,2% станом на 20 липня, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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«Ми повністю надаємо інформацію про кількість зупинених і зареєстрованих податкових накладних. Статистика свідчить, що система з 3 липня - початку дії у штатному режимі - зареєструвала 13,7 млн податкових накладних на загальну суму майже 75,7 млрд грн. У той же час лише 0,97% податкових накладних платників податків на суму 1,8 млрд грн були заблоковані», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, система автоматичного блокування податкових накладних почала роботу в повноцінному режимі 1 липня 2017 року після тестової роботи з квітня 2017 року.

Новий механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від сплати податків, що дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.