Президент нагадав, що антикорупційні інституції публічно заявляли, що не мають до нього запитань.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційні органи не мають до нього жодних запитань. Про це стало відомо з його інтерв’ю для BBC.

Зокрема, у президента запитали, чи знає він, хто такий Вова з аудіозаписів, які стосуються так званої справи "Династія" про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

"Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь", - сказав у відповідь Зеленський.

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Окрім того, у президента запитали, чи програє він війну з корупцією, оскільки призначений ним на посаду генерального прокурора Руслан Кравченко виїхав за кордон, маючи підозру у корупції, а близькі до глави держави особи теж стикалися з підозрами у відмиванні коштів.

Зеленський заперечив, що програє боротьбу з корупцією:

"Звісно, ні. Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте, бо ми не намагаємося закривати очі на такі виклики. Це дуже важливо. Це не про якихось друзів. У нас величезна антикорупційна інфраструктура і всі ці реформи, які ми зробили і проголосували в парламенті. Тож ми робимо багато речей під час війни. Але під час війни є багато різних викликів і, звісно, багато різних справ, включно з корупційними справами. Ми маємо не зупинятись і боротись з корупцією".

Як відомо, згідно зі статтею 105 Конституції України президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Таким чином, доки президент обіймає свою посаду, виконує свої повноваження, його не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Справа "Династія": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні 2026 року Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Зокрема, йдеться про будівництво у селі Козин на земельній ділянці загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій, а також допоміжних будівель зі спорудами.

З матеріалів справи випливає, що власником однієї з резиденцій мав бути Андрій Єрмак, колишній керівник Офісу президента України. Ця резиденція позначалася кодовим ім'ям "R-2".

Водночас на оприлюднених у медіа аудіозаписах, у тому числі в матеріалах інтернет-видання "Українська правда", власником резиденції "R-1" називають якогось "Вову". Офіційно ім’я цієї особи не розкривалось.

Правоохоронні органи не публікували жодних записів. Але у матеріалах ЗМІ було оприлюднено частину аудіозаписів, які, за твердженнями журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи "Мідас" у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Саме на цих плівках згадується ім’я Вова.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомляв, що президент Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування щодо відмивання коштів, які в подальшому були витрачені на будівництво резиденції "Династія" на Київщині.

Однак одну із підозр повідомили колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку. За даними антикорупційних органів, справу кваліфікують за 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Крім того, НАБУ і САП оголосили підозри ще 6 учасникам організованої групи у справі "Династія". Серед цих осіб колишній віцепремʼєр-міністр України, бізнесмен, а також інші особи.

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