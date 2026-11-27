Цього року ринок зіткнувся з помітним зростанням цін, але експертам вдалося визначити оптимальні моделі для різних завдань і бюджетів.

Видання Mashable опублікувало оновлений рейтинг найкращих смартфонів 2026 року, складений за підсумками тривалого тестування новинок від Apple, Google, Samsung, Nothing і Motorola.

Цього року ринок мобільних пристроїв зіткнувся з помітним зростанням цін, проте експертам вдалося виділити 12 оптимальних пристроїв для різних завдань і бюджетів.

Найкращий iPhone для більшості користувачів – iPhone 17: Базова модель Apple отримала довгоочікуваний екран із частотою оновлення 120 Гц, потужний чип A19 і чудову автономність, ставши "золотою серединою" у лінійці Apple без переплати за функції Pro-версій.

– iPhone 17: Базова модель Apple отримала довгоочікуваний екран із частотою оновлення 120 Гц, потужний чип A19 і чудову автономність, ставши "золотою серединою" у лінійці Apple без переплати за функції Pro-версій. Найкращий Android-смартфон для більшості – Google Pixel 11. Гаджет на базі Tensor G6 пропонує флагманський досвід за ціною нижче 1000 доларів. Фахівці окремо відзначили нові функції штучного інтелекту камери (наприклад, автоматичне створення кадрів під час зйомки відео) та більш тонкий блок камер.

Google Pixel 11. Гаджет на базі Tensor G6 пропонує флагманський досвід за ціною нижче 1000 доларів. Фахівці окремо відзначили нові функції штучного інтелекту камери (наприклад, автоматичне створення кадрів під час зйомки відео) та більш тонкий блок камер. Найкращий недорогий iPhone – iPhone 17e: найкомпактніший і найдоступніший варіант для входу в екосистему Apple, який цього року отримав підтримку магнітної зарядки MagSafe, чип A19 та збільшений базовий обсяг пам’яті.

– iPhone 17e: найкомпактніший і найдоступніший варіант для входу в екосистему Apple, який цього року отримав підтримку магнітної зарядки MagSafe, чип A19 та збільшений базовий обсяг пам’яті. Найкращий бюджетний Android – Nothing Phone (4a) Pro: Смартфон вартістю менше $500 вирізняється ретро-дизайном із фірмовим підсвічуванням Glyph Matrix на задній панелі, яскравим AMOLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц та чудовим часом автономної роботи.

– Nothing Phone (4a) Pro: Смартфон вартістю менше $500 вирізняється ретро-дизайном із фірмовим підсвічуванням Glyph Matrix на задній панелі, яскравим AMOLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц та чудовим часом автономної роботи. Найкращий iPhone для фото – iPhone 18 Pro: Новинка оснащена процесором A20 Pro та оновленою камерою з фізичною змінною діафрагмою, що відкриває широкі можливості для ручного налаштування зйомки.

iPhone 18 Pro: Новинка оснащена процесором A20 Pro та оновленою камерою з фізичною змінною діафрагмою, що відкриває широкі можливості для ручного налаштування зйомки. Найкращий Android для фото – Google Pixel 11 Pro: смартфон випередив конкурентів завдяки поєднанню передової оптики, алгоритмів обробки знімків у складних умовах освітлення та 120-кратного цифрового зуму.

Відео дня

Найкращий складаний iPhone – iPhone Duo: перший складаний смартфон Apple, який у розкладеному вигляді замінює компактний iPad. Пристрій отримав 7,6-дюймовий матовий внутрішній екран майже без видимої складки, чіп A20 Pro та підтримку стилуса Apple Pencil.

– iPhone Duo: перший складаний смартфон Apple, який у розкладеному вигляді замінює компактний iPad. Пристрій отримав 7,6-дюймовий матовий внутрішній екран майже без видимої складки, чіп A20 Pro та підтримку стилуса Apple Pencil. Найкращий складаний Android – Samsung Galaxy Z Fold 8: найлегший складаний смартфон серед протестованих. Модель стала тоншою та міцнішою за попередників, а широкий паспортний формат ідеально підходить для багатозадачності та перегляду відео.

– Samsung Galaxy Z Fold 8: найлегший складаний смартфон серед протестованих. Модель стала тоншою та міцнішою за попередників, а широкий паспортний формат ідеально підходить для багатозадачності та перегляду відео. Найкращий смартфон за часом автономної роботи – iPhone 18 Pro Max: завдяки перерозташуванню внутрішніх елементів та встановленню рекордного акумулятора флагман Apple здатний працювати майже два дні без підзарядки (до 45 годин відтворення відео).

– iPhone 18 Pro Max: завдяки перерозташуванню внутрішніх елементів та встановленню рекордного акумулятора флагман Apple здатний працювати майже два дні без підзарядки (до 45 годин відтворення відео). Найкращий преміальний Android – Samsung Galaxy S26 Ultra: Ультрасучасний флагман з екраном 6,9 дюйма, вбудованим стилусом, потужним чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та унікальною технологією Privacy Display, яка приховує зображення на екрані від сторонніх очей під кутом.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Ультрасучасний флагман з екраном 6,9 дюйма, вбудованим стилусом, потужним чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та унікальною технологією Privacy Display, яка приховує зображення на екрані від сторонніх очей під кутом. Найкраща розкладачка для більшості – Samsung Galaxy Z Flip 8: Компактний і стильний телефон із вдосконаленим шарніром Flex Titanium, який робить згин на екрані менш помітним.

– Samsung Galaxy Z Flip 8: Компактний і стильний телефон із вдосконаленим шарніром Flex Titanium, який робить згин на екрані менш помітним. Найкраща преміальна розкладачка – Motorola Razr Ultra (2026): Модель вирізняється преміальним оздобленням корпусу (алькантара або дерев'яний шпон), дисплеями з частотою 165 Гц, високою автономністю та найкращими камерами серед усіх сучасних розкладних телефонів.

Головним чинником подорожчання смартфонів у 2026 році став глобальний дефіцит оперативної та флеш-пам’яті, спричинений розвитком штучного інтелекту (у галузі це явище вже прозвали "RAMageddon"). Samsung, Google, Apple вже підвищили стартові ціни на свої актуальні лінійки на 100–200 доларів, а бюджетні смартфони можуть зникнути у 2027 році.

За оцінками аналітиків, у найближчі роки багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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