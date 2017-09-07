Президент закликає не скасовувати єдиний податок у рамках бюджету-2018
Порошенко підкреслив, що необхідно зламати традицію, коли доля малого бізнесу в новому році стає відомою за кілька годин до святкового привітання президента.
Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду України при затвердженні державного бюджету України на 2018 рік не скасовувати спрощену систему оподаткування малих підприємців.
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«При підготовці бюджету-2018 року запропонував би відмовитися від чергових пропозицій скасувати єдиний податок. Потрібно дати можливість людям, які називають себе середнім класом, попрацювати у режимі трирічного бюджетного планування», - сказав глава держави, виступаючи з щорічним посланням до Верховної Ради України.
Порошенко підкреслив, що необхідно зламати традицію, коли доля малого бізнесу в новому році стає відомою за кілька годин до святкового привітання президента.
Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко 27 грудня 2016 року підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців, згідно з якими з 1 січня фізособи-підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 грн на місяць, навіть якщо не мають прибутку.
Пізніше, 20 січня, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot обнародував оцінки, згідно з якими впродовж трьох тижнів із моменту підписання президентом України закону про зміни в роботі фізичних осіб-підприємців було закрито 158,186 тис. суб'єктів господарювання.
Вчора, 6 вересня, міністр фінансів Олександр Данилюк вніс на розгляд Кабінету міністрів проект державного бюджету України на 2018 рік, побудований на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.