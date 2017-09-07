Президент закликає не скасовувати єдиний податок у рамках бюджету-2018

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду України при затвердженні державного бюджету України на 2018 рік не скасовувати спрощену систему оподаткування малих підприємців.

Читайте такожДержбюджет з початку року перевиконано за доходами майже на 8%

«При підготовці бюджету-2018 року запропонував би відмовитися від чергових пропозицій скасувати єдиний податок. Потрібно дати можливість людям, які називають себе середнім класом, попрацювати у режимі трирічного бюджетного планування», - сказав глава держави, виступаючи з щорічним посланням до Верховної Ради України.

Порошенко підкреслив, що необхідно зламати традицію, коли доля малого бізнесу в новому році стає відомою за кілька годин до святкового привітання президента.

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко 27 грудня 2016 року підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців, згідно з якими з 1 січня фізособи-підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 грн на місяць, навіть якщо не мають прибутку.

Пізніше, 20 січня, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot обнародував оцінки, згідно з якими впродовж трьох тижнів із моменту підписання президентом України закону про зміни в роботі фізичних осіб-підприємців було закрито 158,186 тис. суб'єктів господарювання.

Вчора, 6 вересня, міністр фінансів Олександр Данилюк вніс на розгляд Кабінету міністрів проект державного бюджету України на 2018 рік, побудований на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.