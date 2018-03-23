Експерти обговорять юридичні та політичні наслідки "правок Лозового"

Чи мають вони політичну складову?

23 березня (п'ятниця) 2018 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Поправки Лозового. Юридичні і політичні наслідки".

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

1. Вирішенню яких проблем повинні сприяти "поправки Лозового" в Кримінальному процесуальному кодексі?

2. Які наслідки може спричинити обмеження термінів розслідування кримінальних справ?

3. Наскільки виправдане введення монополії державних установ на проведення експертиз у кримінальних справах?

4. Які реальні наслідки матиме запровадження "поправок Лозового"? Чого очікувати правоохоронцям, суддям, громадянам? Практичні рекомендації юристів.

5. Чи мають поправки політичну складову? У чому вона полягає?

Учасники круглого столу:

· Вікторія Пташник, народний депутат України, юрист;

· Олексій Баганець, заступник генерального прокурора України (2014-2015 рр.);

· Ігор Фомін, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Фомін і партнери";

· Євген Крапивін, юрист, представник Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

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