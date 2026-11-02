Гривня різко пішла вниз: НБУ оприлюднив офіційний курс валют на 3 листопада

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,05 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 3 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,53 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 37 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,56/45,59 грн/дол., а до євро – 51,09/51,10 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Курс долара в банках 2 листопада знизився на 2 копійки і складав 46,02 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 45,28 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 1 копійку і становив 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,54 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 9 копійок і становив 45,99 гривні за долар, а курс євро зріс на 40 копійок і складав 51,60 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 45,29 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

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