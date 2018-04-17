10:30 17 квітня - Офіційне відкриття експозиції Schneider Electric на elcomUkraine 2018

Компанія «Шнейдер Електрік Україна» в особі генерального директора Михайла Бубнова, висловлює Вам свою повагу і має честь запросити на урочисте офіційне відкриття експозиції Schneider Electric на міжнародній спеціалізованій виставці elcomUkraine 2018, яке відбудеться за участю представника Посольства Франції в Україні, Керівника економічного відділу в Україні, Білорусії та Молдові пана Вінсента Пренго, високопосадових осіб урядових структур, керівників ключових замовників.

Офіційне відкриття стенду відбудеться 17 квітня 2018 року в «КиївЕкспоПлазі».

10:30 – 11:00 – Офіційна промова та відкриття

11:00 – 11:15 – Пресс-конференція

11:15 – 11:45 – Огляд експозиції та фуршет

Місце : стенд Schneider Electric, номер B621, павільйон №1.

Локація : м. Київ, вул. Салютна, 2-Б., ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Виставка elcomUkraine 2018

Schneider Electric знаходиться на передовій цифрової трансформації в сферах управління енергією та автоматизації для житла, будівель, центрів обробки даних, інфраструктури і промисловості.

Присутність в більше ніж 100 країнах світу дозволяє Schneider Electric бути беззаперечним лідером в області управління електроенергією (низька та середня напруга, безперебійне енергопостачання) і систем автоматизації, пропонуючи українським споживачам ефективні інтегровані рішення, які об’єднують управління енергією, автоматизацію та програмне

забезпечення для підвищення енергоефективності, енергозбереження і зменшення експлуатаційних витрат.

Вперше в рамках експозиції буде представлено відкриту інноваційну архітектуру EcoStruxure™, яка об’єднує інформаційні та операційні технології, що взаємодіють між собою. EcoStruxure™ - це надійні, екологічні, безпечні технології на основі Інтернету Речей для ефективного і раціонального енергоменеджменту і АСУ ТП, об’єктів енергетики та промисловості, рішення по збереженню критично-важливих даних, безперервному електропостачанню та оптимізації капітальних і експлуатаційних витрат.

На стенді Ви також дізнаєтесь як осучаснити та зробити безпечнішим власне помешкання, готельний або житловий комплекс, та які інновації з’явилися для власників електромобілів.

Посилання для реєстрації >> https://ru.surveymonkey.com/r/LFQXFZM