Фінал першого етапу Всеукраїнського чемпіонату з дворового футболу серед дітей у рамках проекту "Мільйон на стадіон"
12:00, 24 травня 2018Разное
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24 травня відбудеться фінал першого етапу Всеукраїнського чемпіонату з дворового футболу серед дітей 2003 - 2006 р.н. у рамках проекту "Мільйон на стадіон".
Відкриття матчу - о 12.00 за адресою м.Київ, Лабораторний пров. 7б, НТК ім. Баннікова.
Участь у заході візьмуть Президент Всеукраїнської національної федерації з дворового футболу Илля Кива та Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.
Акредитація за телефоном: 093 361 07 82 - Дарина
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