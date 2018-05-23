Фінал першого етапу Всеукраїнського чемпіонату з дворового футболу серед дітей у рамках проекту "Мільйон на стадіон"

24 травня відбудеться фінал першого етапу Всеукраїнського чемпіонату з дворового футболу серед дітей 2003 - 2006 р.н. у рамках проекту "Мільйон на стадіон". Відкриття матчу - о 12.00 за адресою м.Київ, Лабораторний пров. 7б, НТК ім. Баннікова. Участь у заході візьмуть Президент Всеукраїнської національної федерації з дворового футболу Илля Кива та Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко. Акредитація за телефоном: 093 361 07 82 - Дарина

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