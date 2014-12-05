8-12 грудня в Київському Палаці спорту виставка «Хутровий ярмарок»

Куди відправитися на пошуки шуби, хутряної або шкіряної куртки? Виставка «Хутровий ярмарок» відкривається 8 грудня на 2-му поверсі Київського Палацу Спорту - це місце, де збираються представники хутряної індустрії, щоб показати і запропонувати всім бажаючим свої кращі вироби. Виставка хутра стабільно користується популярністю, пропонуючи відвідувачам широкий вибір хутряних і шкіряних виробів на будь-який смак та гаманець.

На виставці представлені шуби, дублянки, хутряні куртки та пальта, жилети сучасного і класичного дизайну з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика та ін. Крім того, великий вибір чоловічих та жіночих шкіряних курток і дублянок, а також головні убори, рукавички, сумки та інші аксесуари зі шкіри за ціною виробника.

Виставки-ярмарки в Київському Палаці спорту вже давно стали своєрідним брендом. Унікальність цього бренду в розмаїтті пропозицій.

Виставка «Хутровій ярмарок» предсталяет можливість познайомитися з новими хутряними колекціями, зробити покупку зі знижкою.

У цей же час, на 1-му поверсі Палацу спорту будуть представлені товари легкої промисловості на виставці-ярмарку «Сезон ЗИМА»: верхній чоловічий та жіночий одяг, сезонне взуття, недорогі чоловічі та жіночі класичні костюми; дитячий одяг та взуття; шкіргалантерея (сумки, ремені, рукавички тощо), головні убори; трикотаж; постільна білизна, домашній текстиль; парфумерія, косметика; біжутерія, парасольки та багато іншого.

Головна перевага виставок-ярмарків - широкий вибір і гнучкі ціни.

Різноманітність асортименту виробів, представлених на виставках-ярмарках, гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте і переконайтеся в цьому самі.

Виставки працюють з понеділка по п'ятницю включно (8-12 грудня) в Київському Палаці Спорту (пл. Спортивна, 1, метро "Палац Спорту") та протягом 4-х днів відкриті для реалізації найсміливіших планів по оновленню зимового гардеробу.

Вхід вільний з 11.00 до 19.00

Додаткова інформація за телефонами:

(096) 506-83-34; (093) 904-10-11; (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua