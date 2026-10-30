Ще один супутник 'Рассвет' згорів в атмосфері: що зараз із російським аналогом Starlink

Експерти закликають не радіти аж надто через втрату росіянами двох супутників.

Росія втратила ще один супутник зі своєї системи супутникового інтернет-зв'язку "Рассвет". 30 жовтня він згорів у щільних шарах атмосфери, так і не піднявшись на цільову висоту, пише Defence Express.

Супутник "Рассвет-3" із номером 17 та ідентифікатором NORAD 100083 був запущений 19 липня разом із 15 іншими апаратами за допомогою ракети-носія "Союз-2.1Б". Після виходу на низьку навколоземну орбіту він так і не ввімкнув власний двигун для коригування траєкторії. У результаті за три місяці та 11 днів висота його польоту поступово знизилася до критичного рівня.

Аналогічна ситуація вже траплялася 6 червня, коли з орбіти зійшов інший супутник "Рассвет-3", запущений у березні. Таким чином, обидва втрачені апарати не змогли самостійно підтримувати необхідну висоту польоту.

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Водночас росіянам вдалося врятувати ще один супутник із проблемної партії. Йдеться про апарат №23, орбіту якого 20 жовтня почали активно підвищувати, коли він перебував на висоті близько 220 км. Наразі його висота становить приблизно 300 км і продовжує зростати.

Загалом ситуація з угрупуванням виглядає для Росії не настільки критичною. За даними Defence Express, із 30 супутників, що залишаються на орбіті, 26 уже досягли висоти близько 500 км. Ще один апарат має вийти на цей рівень найближчим часом.

При цьому запланована висота орбіти "Рассвет" становить 800 км. Однак зараз супутники зосереджуються приблизно на 500 км, де займають необхідні позиції. Як пояснюють автори, це частина підготовки до подальшого синхронного підйому.

"Тому те, що всі "Рассвети" "застрягли" на висоті 500 км, не варто сприймати як провал місії", – зазначає видання.

Крім того, супутники вже проходять випробування в тестовому режимі. Компанія "Бюро 1440" перевіряє термінали зв'язку у віддалених регіонах Росії. Також з'являлися повідомлення про можливе використання таких терміналів на російських безпілотниках, які атакують Україну.

Автори публікації наголошують, що розгортання угрупування відбувається повільно, але загалом продовжується успішно. Два втрачені супутники аналітики не вважають критичною проблемою, нагадуючи, що під час першого запуску Starlink із 60 апаратів десять не вийшли на заплановану орбіту.

Супутникова система "Рассвет"

Як писав УНІАН, радник президента України Сергій Бескрестнов ("Флеш") попередив, що Росія може швидко розгорнути супутникову систему "Рассвет", яка після нарощування угруповання до 200-250 супутників дозволить у режимі реального часу керувати дронами та ракетами над усією територією України. За його словами, РФ здатна суттєво прискорити запуск проєкту, зокрема за підтримки Китаю.

Разом з тим Україна паралельно працює над власними космічними рішеннями. Експерт вважає, що одним із головних способів протидії стане створення засобів радіоелектронної боротьби проти "Рассвета", причому розробляти їх потрібно вже зараз, не чекаючи початку масового використання системи.

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