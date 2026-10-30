Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot на 2,1 млрд доларів

Україна отримає сучасні ракети версії PAC-3 MSE.

Держдепартамент США схвалив продаж Україні 500 ракет для ЗРК Patriot на суму 2,1 млрд доларів. Їх оплатять Канада, Німеччина та Норвегія. Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Зазначається, що Україна отримає ракети PAC-3 MSE. До поставки також увійдуть засекречені та незасекречені запасні частини для ракет та інші супутні елементи матеріально-технічного забезпечення й програмної підтримки. Головним підрядником виступить компанія Lockheed Martin.

"Ця пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка є чинником політичної та економічної стабільності в Європі. Україна оплатить цю закупівлю за рахунок пожертв від Канади, Німеччини та Норвегії в рамках програми JUMPSTART, а також за рахунок національних коштів, що фінансуються за рахунок кредиту Європейського Союзу на підтримку України. У цій угоді не задіяні кошти США", – йдеться в повідомленні.

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У Держдепі США наголосили, що ця угода підвищить здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам завдяки зміцненню її інтегрованих сил протиповітряної та протиракетної оборони. У відомстві додали, що Україна без труднощів інтегрує це обладнання та послуги у свої збройні сили.

Скільки ракет для Patriot Україна отримує щомісяця

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна в середньому отримує близько 12 антибалістичних ракет на місяць. Він зазначив, що це великий виклик.

Зеленський підкреслив, що мова йде не лише про ракети для Patriot. За його словами, Україна також зіткнулася з дефіцитом NASAMS.

Зеленський розповів, що щодня веде переговори, але деякі країни не хочуть продавати ракети, бо суспільство боїться, що у них нічого не залишиться.

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