Українські дизайнери представили колекції стилізованого національного вбрання на етно-фешн-шоу «Аристократична Україна»

Автором ідеї та ініціатором унікального заходу, яке дає можливість побачити найкращий одяг та вишукані аксесуари сучасних дизайнерів, є народний депутат України Ольга Богомолець.

У суботу, 28 липня, на території замку-музею «Радомисль» відбувся третій Всеукраїнський фестиваль етнічного та стилізованого одягу та аксесуарів «Аристократична Україна». Багатомісячні зусилля, витрачені на підготовку масштабного культурного заходу з відродження національних традицій, були винагородженні сповна – етно-фешн-шоу «Аристократична Україна» виявилося неймовірним.

Автором ідеї та ініціатором унікального заходу, яке дає можливість побачити найкращий одяг та вишукані аксесуари сучасних дизайнерів, є народний депутат України Ольга Богомолець.

«Подивитися на наше чудо – українське та кримськотатарське етнічне й стилізоване вбрання, представлене найкращими театрами мод та вітчизняними дизайнерами – приїхали сотні поціновувачів національних традицій – митці й спортсмени, телеведучі та політики, журналісти та науковці. Моделями вже традиційно виступали не професійні манекенниці, а прості чарівні українські та кримськотатарські жінки. Вони йшли босоніж старовинним домотканим кропив’яним полотном замість традиційної червоної доріжки, а люди їм плескали у долоні», – зазначила пані Ольга.

Серед тих, хто презентував глядачам одяг та аксесуари, створені за народними мотивами, та автентичне вбрання, що було у вжитку понад сто років тому, – матері загиблих воїнів АТО та дружини захисників України, лікарі, вчителі, науковці, культурологи, волонтери, учасники АТО – загалом понад 150 чарівних красунь та красенів з усіх куточків України.

«Особливо чарівними були дітки, які в національному одязі різних епох викликали відчуття, сповнені символізму: ось воно, наше майбутнє, яке черпає сили та дух з нашого славного минулого, і більше ніхто й ніколи не зможе змусити цих маленьких українців забути, хто вони і якого вони роду», – підкреслила фундатор фестивалю Ольга Богомолець.

Етно-фешн-шоу «Аристократична Україна» продемонструвало самобутність традицій і культури українського народу, його духовних та світоглядних підвалин, які століттями втілювалися в національному одязі.

Свої колекції демонстрували: театр мод VYSHYVANKA, школа моделей «Оксамит» (м. Літин, Вінницька обл.), Полтавська обласна дитяча організація «Століття краси», творча майстерня «Оберіг» (м. Бахмут), студія «Арт дизайн» (м. Бориспіль), дизайн-студія Voloshka (м. Київ), бренд Анни Братасюк (м. Київ), бренд Konoplitska (м. Житомир), ZETA atelier (м. Київ), бренд Katrin Kym (м. Київ), TELIZHENKO fashion house (м. Черкаси), ТМ «Синій Льон» (м. Дніпро).

На етно-фешн-шоу «Аристократична Україна» з допомогою глядацького голосування було визначено найкращий аксесуар, відтворення українського вбрання та сучасний стилізований костюм. За підсумками, переможцем номінації «Найкращий аксесуар» стала Наталія Гладій за неперевершені віночки. У номінації «Найкраща репліка українського вбрання» перемогла Наталія Сиворакша з колекцією «Українське бароко». Нагороду за «Найкраще сучасне стилізоване вбрання» отримала ТМ «Синій льон» та її дизайнер Ірина Ковальова.

Крім українського та кримськотатарського одягу, представники посольств іноземних держав представили на фестивалі свої власні національні вбрання. Це є свідченням того, що культурна дипломатія працює, і вона здатна зближувати народи та спрямовувати їхні відносини у конструктивне русло співробітництва.

Також на етно-фешн-шоу «Аристократична Україна» були представлені: колекція традиційного оригінального одягу різних районів Житомирщини ХІХ – поч. ХХ ст. Етнографічного відділу Житомирського краєзнавчого музею, колекція вишиванки та сучасного ділового одягу з елементами вишивки львівської Студії «Гойра» (дизайнер Ірина Христинич). Окремою подією фестивалю стало відкриття виставки ікон на ящиках з-під снарядів, набоїв та мін «Ікони під час війни» художників Олександра Клименка та Софії Атлантової. Крім того, усі охочі мали змогу відвідати майстер-клас «Вишивка шляхетних панянок»

«Дякую всім, хто приїхав, хто був з нами душею, хто зберігає у серці національну гордість та гідність. Адже тільки через відродження національних традицій, через повернення до глибокої духовності наших предків ми зможемо збудувати велику та сильну країну, яка дбатиме про кожного і захищатиме його інтереси на власній землі та за її межами. Разом ми обов’язково відродимо славу нашої держави, і її ім’я ще буде голосно й гордо звучати у світі!» – підсумувала Ольга Богомолець.