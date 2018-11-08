Volvo активізує розвиток власної інфраструктури обслуговування будівельної і вантажної техніки в Україні

Компанія ТОВ «ЕТС» (офіційний дилер дорожньо-будівельної техніки Volvo Construction Equipment, а також офіційний партнер Volvo Trucks і Renault Trucks в Україні) оголосила про будівництво під Києвом першої в Україні спеціалізованої станції з продажу та обслуговування будівельної техніки Volvo.

У четвер, 15 листопада, в селищі Глеваха на 31-му кілометрі автодороги М-05 відбудеться урочиста церемонія закладки першого каменю нового об'єкта. У заході візьмуть участь генеральний директор ТОВ «ЕТС» Юрій Марисенков, генеральний директор Volvo Construction Equipment Росія та СНД Андрій Комов, голова Васильківської районної державної адміністрації Київської області Владислав Одинець, а також Посол Швеції в Україні Мартін Хагстрем.

Нова станція передбачає створення чотирьох боксів для обслуговування та ремонту будівельної техніки, восьми боксів для вантажної техніки. Також заплановані шиномонтажні майстерні та мийка. Перша черга об'єкту запланована до здачі в експлуатацію на початку 2019 року. Загальна завершення будівництва намічено на 2021 рік.

Детально про новий об'єкт, про плани компанії по розширенню інфраструктури обслуговування будівельної і вантажної техніки в Україні, про нових робочих місцях у Київській області та перспективи нарощування присутності шведського бізнесу в нашій країні можна буде дізнатися під час церемонії. Для акредитованих представників преси передбачений трансфер з Києва.

Пройти акредитацію і уточнити організаційну інформацію можна за номером телефону +38 050 382 82 74, Олена Хмара (a.khmara@pr-service.com.ua).