75- річчя від дня заснування «Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій»

Запрошуємо Вас відвідати прес-конференцію, присвячену 75- річчю від дня заснування Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі - ДП НДІБК), що відбудеться 11 грудня 2018 року о 9 годині 30 хвилин у ДП НДІБК за адресою: м. Київ, вулиця Преображенська 5/2.

Деякі з об'єктів ДП НДІБК:

Фахівці ДП НДІБК брали участь у проектуванні та будівництві багатьох визначних об’єктів будівництва, серед яких: музей історії Великої Вітчизняної війни, універмаг «Дитячий світ», «Будинок художника», «Будинок торгівлі», автобусний парк у Дарниці; Національна дитяча спеціалізовано лікарня «Охматдит», міст «Метро» та міст через Десенку у м. Києві, Запорізька та Южно-Українська АЕС; приоб’єктний готель спортивно-концертного комплексу «Одеський Палац спорту»; будівля ЦУМу; Чоколівський комунікаційний колектор; заводи «Арсенал» і «Більшовик», забудови житлових масивів у Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі та ін.; реконструкція будинків Національного банку України, Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, Національної філармонії, відбудови Михайлівського Золотоверхого монастиря, Успенського собору Києво-Печерської лаври, Одеського театру опери та балету; реконструкція Київського залізничного вокзалу, науково-експертне супроводження експлуатації об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС та виконання робіт щодо перетворення його в екологічно безпечну систему та безліч інших.

Якщо Вам буде цікаво відвідати цей захід, вкажіть, будь ласка, ПІБ журналістів присутніх на прес-конференції­­.

Будемо вдячні за участь в урочистому заході, присвяченому Ювілею ДП НДІБК !

Контакти: Марія Міронова 067 181 22 33; mironova@centre.ua