Фінальна прес-конференція інформаційної кампанії з запобігання перевищенню швидкості «Не жени, Україно!». Підсумки та подальші кроки

Міністерство інфраструктури України спільно з проектом «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні», що фінансується Європейським інвестиційним банком, а також Міністерством інформаційної політики України запрошує вас взяти участь у прес-конференції, присвяченій обговоренню результатів інформаційної кампанії «Не жени, Україно!», спрямованій на запобігання перевищенню швидкості. Інформаційна кампанія, яка стартувала 21 вересня і завершилася 4 листопада, була спрямована на висвітлення наслідків ДТП в результаті перевищення швидкості та закликала водіїв дотримуватися встановленого правилами швидкісного режиму. Кампанія була орієнтована на чоловіків віком від 30 до 45 років і охопила території Львівської, Житомирської, Івано-Франківської, Харківської, Хмельницької, Херсонської областей, а також міста Київ та Одесу.

Дата: 11 грудня 2018 року

Час: 13.30-14.30

Місце: м.Львів, вул. Володимира Винниченка,18, Львівська обласна адміністрація, каб.257

Під час заходу буде обговорено результати кампанії, також заплановане обговорення нещодавно затвердженого Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

Доповідачі:

Жан-Ерік де Загон, Голова представництва ЄІБ в Україні;

Олег Синютка, Голова Львівської Обласної Державної Адміністрації;

Іштван Хайцінгер, Транспортний спеціаліст, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);

Лідія Єлізарова, Начальник Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Мінінфраструктури;

Роман Пилипенко, Керівник Патрульної поліції Львова;

Рамона Лупу, Експерт з кампаній по безпеці дорожнього руху та комунікації;

Петро Жижиян, Експерт з комунікацій.

Під час заходу забезпечується синхронний переклад англійською та українською мовами.

Для акредитації ЗМІ, реєстрації учасників і за додатковою інформацією звертатися до Петра Жижияна: petro.zhyzhyian@egis-ukraina.com або +38 066 308 6791.

Довідкова інформація

Проект «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні» фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та спрямований на зменшення кількості та смертності в результаті ДТП у країні. Для досягнення цієї мети ЄІБ підготував програму з покращення безпеки дорожнього руху для України, яка охоплює два основні компоненти: «безпечніші дороги» (Компонент І) та «безпечніші учасники дорожнього руху» (Компонент ІІ). Компонент I стосується питання покращення проектування доріг, посилення спроможності Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), аналізу ДТП та аудиту безпеки автомобільних доріг, а також загального управління безпекою дорожнього руху. Компонент II стосується реалізації цільових кампаній з безпеки дорожнього руху, оцінки їх впливу та підвищення обізнаності громадян. Проект реалізується компанією Egis International спільно з Expertise France.