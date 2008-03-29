Пожежа у розважальному комплексі в Сєвєродонецьку: постраждали 5 людей
10:08, 29 березня 2008Разное
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Одна особа - з переломом хребта
28 березня у м. Сєвєродонецьк Луганської області, у розважальному комплексі "Ксенаду", в залі для боулінгу виникла пожежа, внаслідок якої постраждало 5 осіб, яких з отруєнням продуктами горіння (з них одна особа з переломом хребта) госпіталізовано до терапевтичного відділення міської лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовували п`ять відділень Державної пожежної охорони. Вогнем знищено 80 м кв. покрівлі та обладнання боулінгу. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.
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