Президент США Дональд Трамп намагається відвернути увагу американців від війни з Іраном.

Ціни на бензин у США зростали все літо, як і ціни на авіаційне паливо та на мазут для опалення будинків, але найрізкіше підскочило дизельне паливо, яке використовується повсюдно. Середня ціна за галон дизельного палива досягла рекордного рівня в 6,27 долара – майже удвічі вище показника кінця лютого, коли Вашингтон та Ізраїль розв’язали війну проти Ірану.

Оглядач Вілл Готтсеген у своїй колонці для The Atlantic пише, що президент США Дональд Трамп намагається відвернути увагу американців від війни з Іраном, заявивши, що Україна винна у зростанні цін на дизель, бо завдає ударів по нафтопереробних заводах Росії. Зосередження уваги на Східній Європі може бути зручною тактикою відволікання, але насправді війна між Україною та Росією, зрештою, менш важлива для ринку дизельного палива в США, ніж на Близькому Сході.

Зростання цін на дизельне паливо пов’язане з особливостями його переробки. Дизельне паливо, як і бензин, здебільшого отримують із сирої нафти, дефіцит якої спостерігається з того часу, як у лютому було фактично перекрито Ормузьку протоку. Близькосхідна нафта, що відрізняється високою в’язкістю та високим вмістом сірки, найкраще підходить для виробництва дизельного палива. Ситуацію погіршує те, що багато місцевих нафтопереробних заводів зазнали ударів або були попередньо зупинені.

Відео дня

Проблема нафтопереробних заводів має глобальний характер. У пік літнього сезону світові нафтопереробні підприємства виробляли на 4,2 млн барелів на добу менше, ніж минулого року. Як зазначив Трамп, українські атаки на НПЗ у Росії – другому за величиною експортері дизельного палива у світі – лише поглибили проблему.

За даними Американського інституту нафти, заводи у США зараз "працюють на повну потужність", задіюючи практично всі переробні потужності, і країна в середньому експортує більше нафтопродуктів, ніж минулого року. Крім того, у цю пору року НПЗ у США зазвичай зупиняються на технічне обслуговування щонайменше на кілька тижнів, що потенційно може ще більше скоротити пропозицію.

Проте директор з досліджень сировинних ринків в аналітичній компанії Kpler Метт Сміт вважає, що удари України "не рівнозначна причина, не кажучи вже про те, щоб бути головним чинником" зростання цін на дизель у США. Навіть якби Росія й Україна сьогодні домовилися про припинення вогню, світові нафтопереробні потужності не відновилися б одразу.

На ремонт пошкоджених об’єктів та їхнє повернення до ладу після зупинки потрібен час. Історик енергетики та старший аналітик Eurasia Group Грегорі Брю зазначив, що для того, щоб будь-яке пом’якшення напруженості вплинуло на ціни на дизельне паливо, "воно, ймовірно, має тривати щонайменше кілька тижнів".

У міру того, як повсякденні витрати американців продовжують зростати, вони стають дедалі більш незадоволеними політикою Трампа. Протягом останніх кількох місяців президент шукає когось, на кого можна було б звалити провину. Водночас швидке припинення війни в Україні малоймовірне з багатьох причин, але це все одно не врятує США від зростання цін на дизель, яке нинішній американський лідер сам і спровокував.

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією – головні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити удари по російській паливній інфраструктурі. При цьому у Кремлі не обіцяють припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України у разі, якщо Сили оборони перестануть завдавати ударів по російських НПЗ.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував партнерам забезпечити енергетичне перемир’я з Росією, яка припинить знищення критично важливої інфраструктури.

Пізніше Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по об’єктах російської енергетики. За його словами, РФ погодилася вчинити точно так само. Щоправда, цю інформацію не підтвердила жодна зі сторін.

Варто зазначити, що перші п’ять місяців війни з Іраном обійшлися США в 38 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: