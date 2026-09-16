Сили оборони 'мінуснули' Су-24 і вдарили по місцю запуску ударних БпЛА, – Генштаб

Зазначається, що російський літак було уражено на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму.

На аеродромі окупантів "Саки" у тимчасово окупованому Криму було уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

15 вересня та в ніч на 16 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора.

"На аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24", - сказано у повідомленні.

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Крім того, у Суворовому та Рисовому в окупованмоу Криму уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Ураження на тимчасово окупований районах Донеччини, Луганщини і Запорізької області.

Як уточнили у Генштабі, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

Також, у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.

Крім того, у Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника.

А у Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - заявили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські бомбардувальники типу Су-24 не вперше знищуються Силами оборони України.

Нещодавно, у ніч з 6 на 7 вересня, українські захисники уразили ворожий літак Су-24 на тимчасово окупованому півострові Крим.

У серпні Українські сили знищили на кримському аеродромі російський бомбардувальник Су-24М та чотири одиниці техніки, послабивши авіаційні спроможності окупантів.

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