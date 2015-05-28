За підтримки дружини Президента України 31 Травня відбудеться дитяча творча акція «Україна в малюнках дітей». На Майдані навколо стели Незалежності діти будуть малювати крейдою на тематику майбутнього України. Акція об'єднає талановитих дітей переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей та дітей з творчих шкіл м. Києва. В акції також приймуть участь усі бажаючі кияни та гості м. Киева. Мета акції: зобразити майбутнє України в дитячих малюнках. Початок акції в 16.00 на Майдані Незалежності.

В програмі свята «Вернісаж дитячих мрій» до Дня захисту дітей 31 Травня на Майдані Незалежності та в ТЦ «Глобус» - показ колекцій дитячої моди українських дизайнерів, виставка малюнків та картин художніх шкіл м. Києва, вокальні номери талановитих дітей – лауреатів музичних конкурсів. Майстер – класи та розваги для всієї родини.

Організатор акції радіостанція «Європа Плюс»

Подаруники дітям надасть Благодійний фонд Сергія Шахова

Контактні тел. організаторів:

(050) 818-81-54 Олег

(095) 717-74-23 Анастасія