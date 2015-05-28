Дитяча творча акція «Україна в малюнках дітей»

09:00, 28 травня 2015
Разное
295 0

За підтримки дружини Президента України 31 Травня відбудеться дитяча творча акція  «Україна в малюнках дітей».    На Майдані  навколо стели Незалежності діти будуть малювати крейдою на тематику майбутнього України. Акція об'єднає талановитих дітей  переселенців  з Криму,  Донецької та Луганської областей та дітей з творчих шкіл м. Києва.  В акції також приймуть участь усі бажаючі кияни та гості м. Киева.  Мета акції:  зобразити майбутнє України в дитячих малюнках. Початок акції в 16.00 на Майдані Незалежності.

В програмі свята «Вернісаж дитячих мрій» до Дня захисту дітей 31 Травня на Майдані Незалежності та в ТЦ «Глобус» -  показ колекцій дитячої моди українських дизайнерів, виставка малюнків та картин художніх шкіл м. Києва, вокальні номери талановитих дітей – лауреатів музичних конкурсів. Майстер – класи та розваги для всієї родини.

Організатор акції радіостанція «Європа Плюс»

Подаруники дітям надасть  Благодійний фонд Сергія Шахова

Контактні тел. організаторів:

(050) 818-81-54 Олег

 (095) 717-74-23 Анастасія

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter