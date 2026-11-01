Археологи перевернули камінь віком 2000 років і знайшли два загадкові символи

Знахідку було зроблено в Галісії, де група дослідників працювала на місці стародавнього поселення, розташованого на вершині пагорба.

Археологи, які проводили розкопки на вершині пагорба на північному заході Іспанії, де стався вибух на заводі, виявили гранітний камінь із різьбленими зображеннями на обох сторонах. Про це пише The Daily Galaxy.

На одній із них висічений майстерно виконаний трискеліон, а на іншій - грубіший петрогліф, який поки що нікому не вдалося ідентифікувати.

Знахідку було зроблено в Галісії, де група дослідників працювала на місці стародавнього поселення, розташованого на вершині пагорба. Камінь було знайдено серед руїн великої круглої споруди в Кастро-ду-Піку-да-Бандейра, неподалік від міста А-Гуарда.

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Оскільки два зображення настільки сильно відрізняються, перед дослідниками постають фундаментальні питання: хто їх створив і коли. Навіть сам артефакт, вік якого становить близько 2000 років, залишає багато неясностей щодо точного часу появи кожного з малюнків.

Дві сторони, два абсолютно різних зображення

Археологи помітили трискеліон лише тоді, коли перевернули камінь. Цей мотив найчастіше пов’язують із художніми традиціями стародавньої Європи, а точніше - з кельтською культурою. Він являє собою три вигнуті промені або спіралі, що розходяться проти годинникової стрілки від центральної точки.

За словами авторів відкриття, які повідомили про нього на іспанському порталі Info Gauda, це зображення "дивовижно добре збереглося" і "виконане дуже майстерно". Ймовірно, воно вціліло завдяки тому, що було прикрите уламками зруйнованої будівлі

Цікаво, що нанесений на неї петрогліф виглядає менш майстерно; його точний малюнок і значення поки що вивчаються. У цьому регіоні не знайдено нічого подібного, що лише додає загадковості.

Створені одночасно чи доопрацьовані пізніше

Очевидні відмінності між двома сторонами породжують питання, чи були вони створені одночасно чи в різний час. Дослідники задаються питанням, чи не був камінь просто видозмінений і використаний повторно через кілька поколінь.

Вченим ще належить з’ясувати, коли було висічено кожен із мотивів, щоб зрозуміти, чи є вони частиною однієї традиції, чи були додані в різні періоди. У звіті, втім, згадується одна можлива паралель. На різьбленому камені, виявленому в термальному комплексі залізного віку в португальському поселенні Брітейруш, на зворотному боці є загадковий петрогліф.

Підкреслюється, що це лише зачіпка для подальших досліджень, а не доказ спільного призначення чи єдиного походження.

Знакова споруда, сповнена таємниць

Зазначається, що сам по собі трискеліон - не така вже й рідкість на північному заході Піренейського півострова. Його можна зустріти на декорованих каменях, архітектурних елементах та спорудах епохи залізного віку. Деякі історики вбачають у цих кругових мотивах можливе зображення Сонця, небесних явищ або відображення релігійних вірувань, хоча їхнє точне значення досі залишається невідомим. Тому археологи спираються на знайдені скульптури, місця їхнього виявлення та порівняння з іншими знахідками, намагаючись визначити, для чого вони призначалися.

Що стосується самої будівлі, де було знайдено камінь, то вона використовувалася в період від I століття до н. е. до I століття н. е. На цьому місці також було знайдено фрагменти римських амфор, кам’яні плити та інші предмети. Більша частина знахідок досі прихована під землею: розкопано менше половини споруди, тож робота тільки починається.

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