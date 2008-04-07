Президент Чехії зізнався у зв`язку зі стюардесою
18:35, 07 квітня 2008Разное
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Клаус прожив з дружиною 40 років
|Вацлав Клаус
За словами Клауса, ці фотографії не є монтажем, і він не зможе пояснити подію своїй 64-річній дружині, з якою прожив 40 років. У Клауса, якому 66 років, є дорослі діти.
Щодо чуток про можливу вагітність Беднарової, якій, за однією версією 28 років, за іншою - 25, Клаус нічого не сказав.
У 2002 році, як нагадує видання, Клауса підозрювали у зв`язку з іншою стюардесою, 24-річною Кларою Лохніською (Klara Lohniska).
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