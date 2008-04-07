Президент Чехії зізнався у зв`язку зі стюардесою

Президент Чехії Вацлав Клаус зізнався у зв`язку зі стюардесою, повідомляє у понеділок The Daily Telegraph. Про це президент вимушений був розповісти після того, як в березні в пресі з`явилися його фотографії в товаристві Петри Беднарової (Petra Bednarova) у гольф-клубі й на виході з готелю.

За словами Клауса, ці фотографії не є монтажем, і він не зможе пояснити подію своїй 64-річній дружині, з якою прожив 40 років. У Клауса, якому 66 років, є дорослі діти.

Щодо чуток про можливу вагітність Беднарової, якій, за однією версією 28 років, за іншою - 25, Клаус нічого не сказав.

У 2002 році, як нагадує видання, Клауса підозрювали у зв`язку з іншою стюардесою, 24-річною Кларою Лохніською (Klara Lohniska).

Лента.ру