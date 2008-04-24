Монетний двір НБУ входить до п`ятірки найбільших у Європі
00:23, 24 квітня 2008Разное
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Про це Президент Ющенко повідомив на ювілеї
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Монетний двір Національного банку України входить до п`ятірки найбільших в Європі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на урочистій церемонії з нагоди 10-річчя з дня заснування Монетного двору НБУ.
Президент зазначив, що сьогодні на Монетному дворі йому було приємно зустріти людей, з якими він колись працював.
З нагоди десятилітнього ювілею Президент нагородив орденом «За заслуги» 1-го ступеня генерального директора Монетного двору НБУ Руслана АРЕШКОВИЧА і вручив медалі ряду співробітників двору.
Також Президент власноручно відкарбував сувенірну монету до ювілею Монетного двору НБУ.
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