Памела Андерсон вдруге вийшла заміж

У американському містечку Сант-Тропе вона взяла шлюб із багаторічним коханцем Кідом Роком.

Тож тепер Андерсон може сміливо називатися місіс Рок. Подробиці весілля стануть відомі лише у понеділок- заявляють агенти актриси та співака. Відомо лише, що на весіллі були двоє фотографів. Памелі Андерсон нині 39 років, її новому чоловіку - 35. За плечима актриси - подружнє життя з рок-зіркою Томмі Лі, в шлюбі з яким Памела народила двох дітей. У її нового чоловіка також є син.

"5 канал"