На Івано-Франківщині "Форд" врізався в групу людей: є жертви

29 червня до МНС надійшла інформація про те, що в смт Богородчани Івано-Франківської області водій легкового автомобіля "Форд Скорпіон" скоїв наїзд на групу людей, що перебували на узбіччі дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та 8 осіб (у тому числі 1 дитина 2002 р.н.) з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Івано-Франківській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 185 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 29 осіб та 252 - травмовано.