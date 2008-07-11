На звільненому від піратів судні сталася ще одна аварія

Звільнене від сомалійських піратів німецьке судно «Леманн Тімбер», до складу екіпажу якого входить четверо громадян Українців, продовжує йти у напрямку Султанату Оман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, згідно з інформацією, отриманою Департаментом консульської служби МЗС у телефонному режимі від капітана судна Валентина БАРТАШОВА, протягом минулої доби, незважаючи на сильний шторм, судно продовжувало рухатися в напрямку Омана.

Сьогодні вранці з ладу вийшла одна з турбін і судно лягло в дрейф. У даний час силами команди ведеться ремонт пошкодженої турбіни. Капітан вважає, що полагодити турбіну вдасться швидко. З огляду на вимушену затримку В.БАРТАШОВ припустив, що судну прийде до оманського порту дещо пізніше запланованих термінів.

Він також повідомив, що обіцяний компанією-посередником у переговорах з піратами супровід кораблем Військово-Морських Сил Великобританії не відбувся. Неодноразові спроби капітана встановити радіозв’язок із британським військовим кораблем не дали позитивних результатів.

В.БАРТАШОВА було поінформовано про заплановане відрядження до Оману представника Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія для надання необхідного сприяння і допомоги співвітчизникам після прибуття в порт Салала.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольстві України у Великобританії, Генеральному консульстві України в Гамбурзі, Посольстві України в Саудівській Аравії та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж “Леманн Тімбер” був захоплений сомалійськими піратами в Аденській затоці 28 травня. На борту судна перебували 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також було четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ятеро громадян Бірми. Судно було звільнено 8 липня після виплати викупу.