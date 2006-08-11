Поховання розстріляних НКВС польських офіцерів (фото)

З минулого року група польських експертів досліджує братські могили поблизу Києва, де поховані жертви ГПУ-НКВС. Їхні пошуки увінчалися успіхом в с. Биківня під Києвом. Знайдено близько 60 кістяків. Майже на всіх черепах в потиличній частині видно кульові отвори, а знайдені патронні гільзи вказують на радянську зброю. За оцінками експертів, ці рештки належать тим офіцерам, які серед 3500 осіб зникли безвісти, а потім, згідно з офіційним документами НКВС, перебували в таборах і в`язницях на території Української РСР.

Доктор Торунського університету (Польща) Анджей Флерковський

Фото Сергія Світлицького