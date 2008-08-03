Іспанські тамплієри подали до суду на Папу Римського

Іспанські тамплієри (храмовники), що вважають себе спадкоємцями зліквідованого в XIV столітті рицарського Ордену, подали до суду на Папу Римського Бенедикта XVI, вимагаючи відновлення свого Ордену, повідомляє в неділю газета Mundo з посиланням на юридичні джерела.

"Асоціація суверенного ордена Храму Христова (АСОХХ), що вважає себе спадкоємицею легендарних храмовників, подала до судової палати Мадрида заяву на нинішнього Папу як спадкоємця понтифіка Клемента V, який заборонив Орден 1307 року", - цитує повідомлення РІА "Новости".

У ньому наголошується, що "асоціація вимагає переглянути рішення про заборону Ордену і визнати факт незаконної конфіскації його багатств, що оцінюються в 100 мільярдів євро, хоч і не претендує на повернення цих багатств".

"АСОХХ, яка офіційно зареєстрована в Іспанії як громадська організація, нагадує в своєму позові, що в XIV столітті їх Орден, що діяв у Франції, Іспанії, Великобританії, Португалії, Німеччині, Італії, Бельгії, Люксембурзі й Польщі, налічував 15 тисяч лицарів і мав у власності 9 тисяч об`єктів нерухомості", - пише Mundo.

Газета інформує, що "нині позов перебуває на розгляді суду другої інстанції Мадрида, оскільки перша інстанція відмовилася його розглядати, пославшись на відсутність компетенції судити справи 700-річної давнини".

Орден храмовників був заснований 1119 році лицарями, що брали участь в Першому хрестовому поході; у його завдання входила охорона святих місць у Палестині. З часом тамплієри почали займатися не стільки справами військовими, скільки фінансовими, перетворившись на найбагатших банкірів Європи.

Ця діяльність, як зазначають історії, викликала роздратування і заздрість короля Франції Філіпа IV Красивого, який звинуватив тамплієрів в єресі й розправився з ними, переконавши в своїй правоті Папу Римського. Орден був заборонений, його багатства конфісковані, а його послідовники піддані арештам і стратам по всій Європі.