Компанія "М.С.Л." вдруге підтвердила відповідність своєї роботи європейським стандартам
Минулого тижня в місті Марракеш (Марокко) на урочистій церемонії, яка передувала відкриттю Генеральної Асамблеї Європейської Асоціації державних та ТОТО лотерей, українській компанії «М.С.Л.» вдруге було вручено «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри».
Таким чином, на сьогоднішній день «М.С.Л.» залишається єдиним оператором державних лотерей на пострадянському просторі, який зміг отримати в 2013 та підтвердити в 2016 свою відповідність головним принципам Європейської Асоціації державних та ТОТО лотерей.
Європейська Асоціація державних та ТОТО лотерей (The European State Lotteries and Toto Association - EL) – об’єднує лотерейні компанії Європейських країн, Ізраїлю та деяких країн СНД. Компанія «М.С.Л.» стала членом EL ще у 1993 році, що стало визнанням її відповідальної прозорої та успішної діяльності.
У червні 2013 року компанія «М.С.Л.» отримала «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» від Європейської Асоціації державних та ТОТО лотерей і стала єдиним оператором лотерей в Україні та на пострадянському просторі, що отримав такий сертифікат. Отримання Сертифікату свідчило про те, що усі бізнес-процеси кампанії приведені у відповідність до європейських стандартів, які спрямовані захищати інтереси гравців у лотереї.
Як повідомив представник компанії «М.С.Л.» Андрій Урядов, який брав участь у церемонії вручення Сертифікату, «М.С.Л. єдиний з лотерейних операторів в Україні привів свої бізнес-процеси у відповідність до європейських стандартів відповідальної гри. Це означає, що і ми, і наші гравці ведемо гру за стандартами розвинених європейських країн, для яких соціальна відповідальність та турбота про гравців - умова №1. Ці стандарти передбачають прозоре ведення бізнесу відповідно до європейського законодавства та етичних норм, повагу до прав гравців, зваженість та запобігання ігроманії. Отримання цього Сертифікату – честь для нас і чергове підтвердження нашої відкритості, чесності та відповідальності».