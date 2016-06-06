Компанія "М.С.Л." вдруге підтвердила відповідність своєї роботи європейським стандартам

Таким чином, на сьогоднішній день «М.С.Л.» залишається єдиним оператором державних лотерей на пострадянському просторі, який зміг отримати в 2013 та підтвердити в 2016 свою відповідність головним принципам Європейської Асоціації державних та ТОТО лотерей.

Європейська Асоціація державних та ТОТО лотерей (The European State Lotteries and Toto Association - EL) – об’єднує лотерейні компанії Європейських країн, Ізраїлю та деяких країн СНД. Компанія «М.С.Л.» стала членом EL ще у 1993 році, що стало визнанням її відповідальної прозорої та успішної діяльності.

У червні 2013 року компанія «М.С.Л.» отримала «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» від Європейської Асоціації державних та ТОТО лотерей і стала єдиним оператором лотерей в Україні та на пострадянському просторі, що отримав такий сертифікат. Отримання Сертифікату свідчило про те, що усі бізнес-процеси кампанії приведені у відповідність до європейських стандартів, які спрямовані захищати інтереси гравців у лотереї.

Як повідомив представник компанії «М.С.Л.» Андрій Урядов, який брав участь у церемонії вручення Сертифікату, «М.С.Л. єдиний з лотерейних операторів в Україні привів свої бізнес-процеси у відповідність до європейських стандартів відповідальної гри. Це означає, що і ми, і наші гравці ведемо гру за стандартами розвинених європейських країн, для яких соціальна відповідальність та турбота про гравців - умова №1. Ці стандарти передбачають прозоре ведення бізнесу відповідно до європейського законодавства та етичних норм, повагу до прав гравців, зваженість та запобігання ігроманії. Отримання цього Сертифікату – честь для нас і чергове підтвердження нашої відкритості, чесності та відповідальності».