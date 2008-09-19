Італійці розіграли в лотерею... похорон по вищому розряду

Незвичайний спосіб привернути туристів придумали жителі італійського містечка Сан-Марко-ін-Ламіс на південному сході країни, повідомляє сайт travel.ru. Вони організували лотерею, в якій розіграли... похорон по вищому розряду. Участь в лотереї змогли взяти всі охочі. Виграш включає труну з дорогих матеріалів, першокласний надгробок, негаснучу лампаду зі скла і латуні, релігійну атрибутику з розташованого неподалік храму, а також, звісно, місце на цвинтарі й жалобну церемонію.

Ім`я людини, якій дістався щасливий квиток, не називається, повідомляє сайт. При цьому організатори лотереї запевняють, що термін дії «призу» не обмежений. Тобто, можна не поспішати вмирати. За бажання ж, можна передати «приз» іншій особі.

Цікаві, напевно, відчуття, коли можна буде подивитися і сказати: «А ось так би, із смаком, міг бути похований і я...»