Асоціація лідерів турбізнесу пропонує гарантувати якість послуг

Асоціація лідерів турбізнесу України (АЛТУ) з початку 2009 року має намір запровадити на ринку систему гарантування якості туристичних послуг «Знак якості» серед турагентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила віце-президент асоціації Олена ШАПОВАЛОВА сьогодні на прес-конференції в ході відкриття в Києві першої міжнародної виставки-форуму Ukrainian Travel Forum-2008.

«Ми хочемо запровадити «Знак якості», щоб мати під собою фінансову гарантію й гарантувати грошима туристу хорошу якість продукту. Схема знаходиться в розробці, запроваджуватимемо з 1 січня», - зазначила вона.

Як пояснив президент асоціації Тарас ДЕМУРА, «Знак якості» АЛТУ присуджуватиме турагентствам, які побажають пройти відповідну перевірку, й у разі його отримання, всі клієнти цих агентств матимуть гарантію якісного відпочинку або ж фінансову компенсацію в разі отримання неякісної послуги.

«В Україні на сьогодні видано 7 тис. ліцензій (турагентствам - УНІАН), із них не менше 4 тис. турагентств працюють. Для ринку обсягом 1 млн. осіб на рік - це дуже багато. Велика частина цих компаній відкриваються непрофесіоналами: на сьогодні для того, щоб одержати туристичну ліцензію, не так багато треба трудитися, а після отримання взагалі нічого не потрібно, тому що ніхто не стежить за виконанням ліцензійних умов», - зазначив він.

За словами Т.ДЕМУРИ, водночас на ринку присутній і ряд компаній, які дорожать своєю репутацією. «Але імідж ринку формують і ті, й інші. На сьогодні є таке поняття у туристів, що в турагентстві нас можуть «кинути». Ми нікого не «кидали», але «кидали» інші, ми не хочемо за це відповідати, тому на сьогодні нам легше створити систему оцінки якості роботи агентства…», - сказав він.

За його даними, планується оцінювати роботу турагента, зокрема, за його офісом, рівнем підготовки співробітників і низкою інших критеріїв. У разі отримання “Знаку якості”, АЛТУ надає фінансові гарантії клієнтам цих агентств.