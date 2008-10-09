Асоціація діячів грального бізнесу звинувачує податкову в неправомірних штрафах операторів грального бізнесу.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив президент асоціації Сергій ТРЕТЬЯКОВ.

Він повідомив, що впродовж кількох останніх місяців органи податкової служби регулярно проводять масові перевірки компаній, що працюють у сфері грального бізнесу. Предметом цих перевірок є дотримання законодавства щодо використання реєстраторів розрахункових операцій на ігрових автоматах, тоді як дане питання неоднозначно врегульоване в законодавстві.

Президент асоціації розповів, що згідно із законом облік обігу готівкових коштів здійснюється за допомогою однієї з будь-яких спеціалізованих касових систем, внесених у відповідний державний реєстр. Проте, за словами С.ТРЕТЬЯКОВА, незважаючи на це, окремі представники податкової служби активно спонукають операторів ринку до придбання комп`ютерно-касової системи «Фіскал», інакше при проведенні повторних перевірок вони погрожують накладати на компанію штрафні санкції з розрахунку 340 грн. з кожного ігрового автомата.

С.ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що перевірки почалися за два місяці до внесення «Фіскала» в державний реєстр, при цьому він є лише одним із видів окремих касових систем, внесених у реєстр, і не вирішує проблем фіскалізації. Самі штрафні санкції фактично застосовувалися за відсутності в ігрових автоматах фіскальних блоків, яких - не з вини підприємців - взагалі в них не було.

Президент асоціації заявив, що станом на 6 жовтня загальна сума штрафних санкцій досягла сотень тисяч гривень, і оператори грального ринку були вимушені звернутися до судів з численними позовами. За словами С.ТРЕТЬЯКОВА, позови були задоволені, чим підтверджено незаконність дій податкових інспекцій.