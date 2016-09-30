IX Міжнародний інвестиційний форум "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток"

Почесні гості Форуму: Бізнес-омбудсмен в Україні пан Альгірдас Шемета, Іван Ліптуга – директор Департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку України, Андрій Стефанович – директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики України, Голова правління Міжнародного трейд-клубу в Україні пан Андраш Кадар.

На Форум запрошено майже 300 іноземних торгових представництв і великих компаній, інвесторів і бізнесменів, дипломатів і державних осіб, міжнародних організацій і мас-медіа. Буде представлено більше 40 конкретних інвестиційних проектів в сферах агропромислового комплексу, промисловості, транспорту, інфраструктури, зв’язку, туризму, зокрема:

- з будівництва перевантажувального терміналу ТОВ СП „НІБУЛОН” з відвантаження зернових та олійних культур на річковий та морський транспорт” в м. Гола Пристань. В рамках заходу відбудеться урочисте закладання капсули з нагоди початку будівництва об’єкту;

- зі створення промислового парку на базі колишнього Херсонського бавовняного комбінату, площею 48 га з підведеними комунікаціями та шляхами в м.Херсоні;

- зі створення першого в області індустріального парку на базі ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод»;

- зі створення найбільшого готельно–апартаментного туристичного комплексу в м.Скадовську;

- з реконструкції аеропорту «Херсон»;

- зі створення спільного виробництва електробусів компанії «AZAD Group of companies» (Індія) з Херсонським механічним заводом;

- з будівництва порту у с.Станіслав Білозерського району для реалізації проекту «Шовковий шлях» сполученням ЕС-Україна-Грузія-Азія;

- по модернізації комунальних закладів Херсонської області за принципом енергосервісного контракту»;

- щодо переведення котелень, що працюють на природному газі на використання твердопаливних котлів з киплячим шаром;

- щодо модернізації Херсонського нафтопереробного заводу, що дасть можливість забезпечити 22% усіх потреб України в світлих нафтопродуктах найвищої якості.

У програмі Форуму:

презентація потенціалу області під назвою «Херсонщина – синергія перспектив» за темами:

- «Можливості створення потужного транспортного хабу України через розбудову транспортної логістики»;

- «Херсонщина – територія енергоефективних технологій»;

- «Розвиток сучасної готельно-курортної індустрії – драйвер туризму Херсонщини»;

- «Індустріальні парки Херсонщини – точки економічного зростання регіону».

3 панельні дискусії:

- «Інвестиції в агробізнес»;

- «Промисловість, транспортна інфраструктура, енергоефективність та їх інвестиційна привабливість»;

- «Децентралізація: «Економічно спроможні громади Херсонщини – запорука розвитку регіону».

Круглий стіл: «Бізнес-клімат: від визначення проблем до конкретних кроків»

Третє засідання Ради туристичних міст і регіонів, який пройде під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку України Івана Ліптуги.

1 жовтня – екскурсійна програма-ознайомлення з виробничими об’єктами, інвестиційними пропозиціями та майданчиками Херсонщини за 4 маршрутами та напрямами:

АПК (ТОВ «Каховка Протеїн Агро», ЗАТ АТ «Каргілл», ТОВ «ТерраТарса Україна»);

Промисловість (ПрАТ «Херсонський нафтопереробний завод», ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», ТОВ «Дунапак Таврія» м. Олешки);

Транспортний хаб (ДП «Херсонський морський торговельний порт», Міжнародний аеропорт «Херсон»);

Екскурсія «Кам’яні вишиванки – шедеври півдня України», смт Козацьке Бериславського району, огляд маєтку князя П.М.Трубецького, урочище “Ближній Карабай” Олешківського району, відвідування бази зеленого туризму “Чумацький криниця”, села Праві Саги Олешківського району, огляд інфраструктури сучасного кінного клубу «Grand Prix».

Запрошуємо до співпраці засоби масової інформації для максимально широкого висвітлення діяльності форуму і представлення економічного потенціалу України в цілому, і Херсонщини зокрема.

Акредитація представників ЗМІ для участі у Форумі за номерами телефонів:

050 645 84 40 – Наталя

097 026 11 26, 099 368 61 09 – Валентина