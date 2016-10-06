Круглий стіл "Український ВПК: реформа під час війни"

14:30, 06 жовтня 2016
Разное
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6 жовтня (четвер) 2016 року о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Український ВПК: реформа під час війни".

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1.      Стан і проблеми українського ВПК

2.      Наскільки вітчизняний ВПК може забезпечити потреби української армії в умовах війни?

3.      Як реформувати ВПК в умовах війни?

Учасники круглого столу:

1.     СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ, народний депутат, НФ, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони;

2.     ІВАН ВІННИК, народний депутат, БПП, секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони;

3.     ВОЛОДИМИР КОРОБОВ, заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” з авіабудування та виробництва;

4.     ДМИТРО ТИМЧУК, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Модератор круглого столу: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua

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