Круглий стіл "Український ВПК: реформа під час війни"

6 жовтня (четвер) 2016 року о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Український ВПК: реформа під час війни".

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна Питання до обговорення: 1. Стан і проблеми українського ВПК 2. Наскільки вітчизняний ВПК може забезпечити потреби української армії в умовах війни? 3. Як реформувати ВПК в умовах війни? Учасники круглого столу: 1. СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ, народний депутат, НФ, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони; 2. ІВАН ВІННИК, народний депутат, БПП, секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони; 3. ВОЛОДИМИР КОРОБОВ, заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” з авіабудування та виробництва; 4. ДМИТРО ТИМЧУК, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Модератор круглого столу: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua

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