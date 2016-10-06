Круглий стіл "Український ВПК: реформа під час війни"
6 жовтня (четвер) 2016 року о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Український ВПК: реформа під час війни".
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
1. Стан і проблеми українського ВПК
2. Наскільки вітчизняний ВПК може забезпечити потреби української армії в умовах війни?
3. Як реформувати ВПК в умовах війни?
Учасники круглого столу:
1. СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ, народний депутат, НФ, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони;
2. ІВАН ВІННИК, народний депутат, БПП, секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони;
3. ВОЛОДИМИР КОРОБОВ, заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” з авіабудування та виробництва;
4. ДМИТРО ТИМЧУК, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
Модератор круглого столу: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua