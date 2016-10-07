В Інституті Горшеніна відбудеться презентація проекту, до якого залучена рекордна кількість волонтерів

Проект підтримали Адміністрація президента України, Посольство Сполучених Штатів Америки, волонтери ООН і кілька інших партнерів.

7 жовтня о 12:00 у приміщенні Інституту Горшеніна за адресою: вул. Мала Житомирська, 18Б - відбудеться прес-брифінг "Рекордна кількість волонтерів приїде в Україну, щоб навчити школярів англійської". На заході буде анонсовано початок конкурсного відбору шкіл та іноземних волонтерів для участі в пришкільних мовних таборах GoCamp, які влітку 2017 року пройдуть у населених пунктах по всій Україні.

GoCamp - це новий, інноваційний формат табору з поглибленим вивченням англійської мови. Протягом трьох тижнів табору діти зможуть взяти участь у реалізації проектів і завдань у рамках чотирьох напрямків: STEAM (наука, технологія, інженерія, мистецтво і математика), громадянська освіта, профорієнтація, спорт і здоров'я.

Спікери:

Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України;

Мустафа Найєм, засновник ГО Global Office, народний депутат України;

Оксана Нечипоренко, директор Global Office.

Модератор: Соня Кошкіна.

2016 року участь у пілотному проекті GoCamp взяли 9000 дітей зі 126 шкіл з усієї України. 80% таборів проходили в містечках і селах, і тільки 20% - в обласних центрах. Зі школярами працювали волонтери, які власним коштом прилетіли в Україну з 38 країн світу, серед них - США, Великобританія, Канада, Німеччина, Швейцарія, Мексика, Іспанія, Бразилія, Австралія, Китай, Індія, Сингапур та інші.

У 2017 році організатори очікують приїзду 1000 волонтерів і участі в таборах 100 000 українських школярів. Волонтери, залучені до проектів, представлятимуть різні країни і національності і стануть культурними послами в Україні. Зі свого боку українці отримають унікальну можливість відкрити Україну світові. Саме тому обов'язковою умовою участі шкіл у проекті є забезпечення волонтерів проживанням у сім'ях (host families).

Усього організатори планують реалізувати три проекти: GoCamp - пришкільні мовні табори по всій країні; AfterSchool GoCamp - позакласні мовні програми в Києві та Київській області; GoCamp East - виїзні мовні програми для дітей з Донецької та Луганської областей.

У таборах GoCamp вивчення мови - це не мета, а засіб, за допомогою якого діти перебувають у багатокультурному середовищі, вчаться працювати в команді, критично мислити і бути толерантними до інших. Водночас учителів будуть залучати до розробки міждисциплінарних програм, які наближають навчання до реального життя. Мета GoCamp - виховати нове покоління всебічно розвиненої й освіченої молоді, яка готова до життя у ХХІ столітті, вільно володіє іноземними мовами і відкрита до інших культур і досвідів.

GoCamp табори ініціювали GoGlobal спільно з Міністерством освіти і науки в Україні в рамках Року англійської мови в Україні. Підтримали проект Адміністрація президента України, Посольство Сполучених Штатів Америки, волонтери ООН і кілька інших партнерів.

Реєстрація за посиланням: http://qps.ru/SpuEo

За додатковою інформацією: Тетяна Кириленко, 050 97 93 596.

Global Office - громадська організація, яка покликана сприяти інформаційній, політичній, економічній, культурній та соціальній інтеграції України у світовий простір, а також внутрішній інтеграції. ГО має два напрямки діяльності: 1. GoGlobal, метою якого є популяризація вивчення іноземних мов і волонтерського руху в Україні, сприяння міжкультурному діалогу та громадській дипломатії; 2. GoEast, метою якого є інформаційна, інфраструктурна та політична інтеграція прифронтових територій Донецької та Луганської областей в загальноукраїнський простір.