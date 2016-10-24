Нові принтери на БФП від HP: друк з ультра показниками

Компанія HP Inc. вивела на український ринок новий модельний ряд пристроїв для друку LaserJet Ultra. Принтер M106w та багатофункціональні пристрої M134a і M134fn втілюють принципово новий підхід до процесу друку і повністю орієнтовані на використання в компаніях малого та середнього бізнесу.

Моделі поєднують в собі економічність, високу швидкість та низьку вартість друку, вони укомплектовані трьома фірмовими картриджами з сукупним ресурсом в 6900 сторінок, що вистачить, приблизно, на два роки.

Принтери здатні друкувати зі швидкістю 22 стор/хв., причому час друку першої сторінки складає всього 7,3 с. Моделі оснащені бездротовим модулем Wi-Fi, підтримують технології «хмарного» друку, тобто мають у наявності все необхідне для ефективного використання в офісі та вдома. Особливістю новинок є технологія Instant On для швидкого виходу з режиму сну. Головна відмінність БФП M134a від M134a – остання модель забезпечує передачу факсів.

Головна особливість новинок НР – інноваційні двокомпонентні картриджі, конструкцією яких передбачено комбінований картридж з проявником та окремий картридж фотобарабану. Таке поєднання елементів є більш надійним та забезпечує надзвичайно низьку вартість відбитку. Покращена конструкція що гарантує довший термін служби фотобарабана, а технологія прогнозування рівня тонера, та механізм автоматичного видаленням захисної стрічки-заглушки спрощують використання пристроїв . При помінрних обсягах друку, користувачеві, навіть не доведеться замінювати картридж фотобарабана. До речі, ціна картриджів, дуже помірна, новий буде коштувати близько 700 грн, що вистачить аж на 2300 сторінок, що робить використання принтерів не тільки зручним, але економічно вигідним.

Низька температура плавлення тонера нового покоління Precision Black суттєво знижує споживання енергії під час роботи. Гранули тонера мають особливу сферичну форму, що забезпечує насичений колір та високу чіткість надрукованих документів.

Зазначені моделі вже доступні у торгівельній мережі та через авторизованих партнерів HP.