Круглий стіл "Перемога Трампа. Що далі?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Висновки за підсумками візиту до США представників команди Інституту Горшеніна.

2. Аналіз факторів, які забезпечили перемогу Трампа.

3. Які можливі варіанти персонального складу команди Трампа?

4. Які наслідки має обрання нового президента для зовнішньої політики США? Чого чекати від нового президента США світові?

5. Як змінила політичний ландшафт США остання президентська кампанія? Які вона матиме довготривалі наслідки для політики США?

6. Як вплине обрання нового президента на ставлення США до російсько-українського конфлікту?

Учасники круглого столу:

Євген Курмашов, директор політичних програм Інституту Горшеніна;

Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна;

Джейсон Смарт, американський політконсультант.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).