Прес-брифінг з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок
Щонайменше 1 з 5 жінок та дівчат в Україні зазнає насилля. Це пандемія, яку ми маємо зупинити!
25 листопада в приміщенні Представництва ООН в Україні (вул.Інституцька 28, Київ) з 10:00 до 11:00 відбудеться прес-брифінг за участі представників ООН в Україні, Уряду, Верховної Ради та громадянського суспільства з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок та запуск інформаційної кампанії «16 Днів Активізму» проти гендерно-обумовленого насилля.
Спікери:
- Ніл Вокер, Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор
- Наталка Федорович, заступниця міністра соціальної
- Ірина Луценко, народний депутат
- Катерина Левченко, Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда — Україна»
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