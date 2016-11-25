Прес-брифінг з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок

25 листопада в приміщенні Представництва ООН в Україні (вул.Інституцька 28, Київ) з 10:00 до 11:00 відбудеться прес-брифінг за участі представників ООН в Україні, Уряду, Верховної Ради та громадянського суспільства з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок та запуск інформаційної кампанії «16 Днів Активізму» проти гендерно-обумовленого насилля.

Спікери:

- Ніл Вокер, Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор

- Наталка Федорович, заступниця міністра соціальної

- Ірина Луценко, народний депутат

- Катерина Левченко, Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда — Україна»

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